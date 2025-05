Caravana do Crédito da Desenvolve MT percorre municípios de Mato Grosso levando orientação e oportunidades de financiamento A equipe da Desenvolve MT – Agência de fomento do Estado de Mato Grosso, está percorrendo diversos municípios com a Caravana do Crédito...

A equipe da Desenvolve MT – Agência de fomento do Estado de Mato Grosso, está percorrendo diversos municípios com a Caravana do Crédito, levando informação, orientação e oportunidades de financiamento para empreendedores urbanos e rurais. As ações fazem parte da agenda da instituição, promovida em diferentes cidades do interior do estado.

