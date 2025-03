Caravana Fluxo da Secel-MT Chega a Lucas do Rio Verde para Debater Políticas Culturais e Esportivas

Momento MT |Do R7

Ao longo desta semana, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT) está visitando 10 municípios das regiões Norte e Centro-Norte do estado. A iniciativa, chamada Fluxo, reúne equipes das áreas de cultura, esporte e lazer, além de profissionais da administração sistêmica. O objetivo é promover encontros, oferecer orientações e incentivar o diálogo com as gestões locais, fortalecendo o desenvolvimento dessas áreas.

