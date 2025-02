Cariúcha exibe resultado de lipo lad e celebra retorno aos exercícios físicos: ‘Uau!’ Aos 39 anos, Cariúcha realizou um de seus grandes sonhos, uma lipo lad no abdômen, cirurgia plástica que remove gordura localizada... Momento MT|Do R7 21/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 20h27 ) twitter

Aos 39 anos, Cariúcha realizou um de seus grandes sonhos, uma lipo lad no abdômen, cirurgia plástica que remove gordura localizada de forma precisa para definir os músculos. Nas redes sociais, ela exibiu vídeos mostrando o resultado e encantou os seguidores. “Tá aí o meu resultado da minha lipoaspiração, que fiz com meu cirurgião plástico @drjosecury.”, escreveu ela. Antes de fazer o procedimento, Cariúcha estava focada nos treinos, mas, já voltou as atividades físicas com autorização do médico. Ela ainda revelou que está com uma alimentação em regrada para conseguir um resultado perfeito. Para saber mais sobre essa transformação incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sema abre inscrições para composição de quatro Comitês de Bacias Hidrográficas

