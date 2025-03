Carla Perez comemora 30 anos de carreira em Carnaval de Salvador: ‘@triopipocadoce’

Momento MT |Do R7

Carla Perez, de 47 anos, comanda o bloco infantil Algodão Doce no circuito Campo Grande, em Salvador, na manhã deste sábado (1°). O Carnaval 2025 marca a despedida do trio elétrico. A apresentadora, cantora e influenciadora digital completa 30 anos de carreira e há 25 está à frente do Algodão Doce.

