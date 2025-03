Carnaval: Limpurb realiza ação intensiva em mutirão de limpeza na MT-251

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realiza neste final de semana um grande mutirão de limpeza na Rodovia MT-251. As atividades começam nesta sexta-feira (28) e abrangem toda a extensão do perímetro urbano da via, desde o bairro Jardim Vitória até o bairro Consil.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante ação de limpeza!

Leia Mais em Momento MT: