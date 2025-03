Carnaval na Praça consolida evento com sucesso de público em Lucas do Rio Verde O Carnaval na Praça 2025 foi um verdadeiro espetáculo de cultura, música e tradição em Lucas do Rio Verde. O evento, realizado... Momento MT|Do R7 02/03/2025 - 07h07 (Atualizado em 02/03/2025 - 07h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Carnaval na Praça 2025 foi um verdadeiro espetáculo de cultura, música e tradição em Lucas do Rio Verde. O evento, realizado no bairro Téssele Júnior, reuniu milhares de pessoas e se consolidou como um dos maiores carnavais da cidade. Famílias inteiras participaram da festa, que celebrou a identidade cultural da comunidade e trouxe o ritmo contagiante do Norte para o município.

Para mais detalhes sobre esse evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Inter vira jogo contra o Caxias e vai pegar o Grêmio na final do Gauchão

Palmeiras atropela o São Bernardo e garante vaga na semifinal do Paulistão

Flamengo derrota o Vasco e amplia vantagem na semifinal do Carioca