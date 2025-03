Carne bovina: produção cresce, exportações aumentam e preços seguem em alta no Brasil A pecuária brasileira começou 2025 com forte crescimento na produção e nas exportações de carne bovina. Segundo estimativas do Centro...

Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share