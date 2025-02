Carne de frango bate recorde em janeiro: 443 mil toneladas As exportações brasileiras de carne de frango, incluindo tanto os produtos in natura quanto processados, alcançaram 443 mil toneladas...

As exportações brasileiras de carne de frango, incluindo tanto os produtos in natura quanto processados, alcançaram 443 mil toneladas em janeiro de 2025. Esse volume representou um aumento de 9,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando o total foi de 404,9 mil toneladas. Com isso, o país estabeleceu um novo recorde histórico para o mês de janeiro, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Para mais detalhes sobre esse recorde histórico e as expectativas para o futuro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: