Carne de Sol com Farofa d’Água leva o sabor da Paraíba ao Salão do Turismo A carne de sol assada com farofa d’água, tradição de Campina Grande (PB) conquistou o público nesta sexta-feira (22) no Culinária Show...

A carne de sol assada com farofa d’água, tradição de Campina Grande (PB) conquistou o público nesta sexta-feira (22) no Culinária Show do Senac, durante o Salão do Turismo. A receita combina carne de sol, preparada de forma artesanal e assada rapidamente, com a farofa d’água – leve, feita com água, cebola roxa e segredos da chef – criando um prato que remete à memória afetiva de famílias nordestinas, lembrando encontros de fim de semana e reuniões familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa deliciosa iguaria!

Leia Mais em Momento MT: