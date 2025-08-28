Logo R7.com
Carol Cabrino anuncia nova gravidez cinco meses após aborto espontâneo: ‘Benção’

Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, compartilhou com seus seguidores nas...

Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que está grávida novamente, cinco meses após sofrer um aborto espontâneo. Em março de 2025, ela revelou que perdeu o quarto filho na nona semana de gestação, passando por uma curetagem para remoção do feto do útero .

