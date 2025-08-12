Carol Leite comemora 30 anos com Kaká e filhas em celebração íntima: ‘Bençãos! ‘ A influenciadora Carol Leite celebrou seus 30 anos nesta segunda-feira (11), com uma comemoração íntima ao lado do marido, o ex-jogador...

A influenciadora Carol Leite celebrou seus 30 anos nesta segunda-feira (11), com uma comemoração íntima ao lado do marido, o ex-jogador Kaká, e das filhas Esther, de 4 anos, e Sarah, de 2. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos do momento e mostrou um bolo luxuoso preparado para a data especial. “Todo ano a gente faz aniversário, mas 30 anos a gente só faz uma vez! Sou grata a Deus por tantas bênçãos. Obrigada pelas mensagens de carinho”, escreveu Carol.

