Carol Macedo celebra retonro ao trabalho após maternidade: ‘Estava com saudade’

Carol Macedo, 31 anos, optou por viver um período inteiramente dedicada à maternidade de seu primeiro filho, Leo. Apenas quando o bebê estava com 1 ano e 5 meses, ela acertou o retorno e fez uma participação na reta final de Mania de Você. Ela estrelou um ensaio para as lentes do fotógrafo Renan Cardoso para celebrar a fase de retomada profissional.

