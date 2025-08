Carol Mello participa celebra nova casa do Legislativo: “Grande momento no Município” A secretária de Governo reafirmou que a gestão busca manter um ambiente de cooperação, pautado pelo respeito institucional e pela construção... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h38 ) twitter

A secretária de Governo reafirmou que a gestão busca manter um ambiente de cooperação, pautado pelo respeito institucional e pela construção coletiva de soluções para Várzea Grande, por meio do diálogo constante com vereadores e com os demais setores da sociedade Na manhã desta terça-feira (5), a secretária de Governo da Prefeitura de Várzea Grande, Carol Mello, juntamente com a prefeita Flávia Moretti e o vice, Tião da Zaeli – ambos do PL – prestigiaram a abertura do 2º período legislativo de 2025 da Câmara Municipal de Várzea Grande. Em um novo espaço, completamente reformado e ampliado, a Câmara deu início oficialmente aos trabalhos na nova sede, destacando a importância das relações institucionais, ou seja, a parceria entre Legislativo e Executivo.

