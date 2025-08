Carol Peixinho e Thiaguinho recorrem a técnica de hypnobirthing para parto Carol Peixinho, de 40 anos, revelou nesta segunda-feira (4), que está se preparando para o nascimento do primeiro filho com Thiaguinho... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h58 ) twitter

Carol Peixinho, de 40 anos, revelou nesta segunda-feira (4), que está se preparando para o nascimento do primeiro filho com Thiaguinho com a ajuda do hypnobirthing método que combina hipnose, respiração e relaxamento para um parto mais calmo. A influenciadora contou nas redes sociais que ela e o cantor estão fazendo aulas online com uma especialista, que elogiou a conexão do casal: “Que casal lindo e conectado”, comentou ao publicar um registro da videochamada.

