Carol Peixinho exibe barrigão de biquíni vermelho: 'Do jeito que a gente gosta' Carol Peixinho, grávida do primeiro filho com Thiaguinho, um menino que se chamará Bento, mostrou o barrigão do bebê em uma série de... Momento MT|Do R7 21/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 09h56 )

Carol Peixinho, grávida do primeiro filho com Thiaguinho, um menino que se chamará Bento, mostrou o barrigão do bebê em uma série de cliques no Stories do Instagram, nesta quinta-feira (19). A ex-BBB e influenciadora de 40 anos escolheu um biquíni vermelho para tomar sol na piscina de sua casa, em São Paulo, e contou que a gestação fez com que só consiga ficar deitada de lado, devido ao desconforto da barriga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

