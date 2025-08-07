Carol Peixinho exibe barrigão de grávida e se impressiona com tamanho: ‘Está linda’ Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho, de 40 anos, se surpreendeu com o tamanho da barriga na reta final da gestação. À espera de Bento...

Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho, de 40 anos, se surpreendeu com o tamanho da barriga na reta final da gestação. À espera de Bento, primeiro filho do casal, a ex-BBB compartilhou um vídeo nesta quarta-feira (6), nas redes sociais e brincou: “Se fosse pra adivinhar… quantos meses vocês dariam?”. “Olha o tamanho dessa barriga! Essa semana tá punk… Acordei e falei: ‘Meu Deus!’”, comentou, ela, emocionada. A gravidez foi anunciada em março, e o chá revelação aconteceu em abril, com transmissão ao vivo.

