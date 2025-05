Carol Peixinho exibe barriguinha durante passeio por Noronha: ‘Realmente mágica!!!’

Carol Peixinho, de 40 anos, mostrou a barriguinha de gravidez durante um passeio por Fernando de Noronha. A ex-BBB, que espera um menino com o cantor Thiaguinho, compartilhou neste domingo (25), alguns cliques do momento de lazer. “Noronha é realmente mágica! Trouxemos Bento já para sentir essa energia surreal”, contou ela, que recebeu o carinho do cantor no barrigão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: