Carolina Dieckmann faz homenagem emocionante a Preta Gil nas redes sociais

Carolina Dieckmann se emocionou ao encontrar um quadro com uma foto de Preta Gil. A atriz pediu a uma amiga que registrasse o momento e, nesta segunda-feira (1º), compartilhou um texto dedicado à cantora, que morreu aos 50 anos no dia 20 de julho, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento alternativo contra o câncer.

