Carreata encerra a programação do Agosto Lilás

Será realizada no próximo domingo, 31 de agosto, uma carreata encerrando as ações do Agosto Lilás. A concentração dos veículos será no Centro de Eventos Ari José Riedi, no Rota do Sol com saída prevista para às 16 horas. O ponto final será o Parque Ecológico Claudino Francio. Ainda no domingo, porém na parte da manhã, será realizado um pit stop na Feira do São Domingos. A ação é mais uma ferramenta orientativa alertando mulheres sobre as variadas formas de violência e salientando canais de apoio.

