Carreata encerrou atividades do Agosto Lilás

“Foi um mês cheio de atividades, mas o Agosto Lilás, não pode parar, essa é uma discussão permanente”, frisa a gestora da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa), Mara Fernandes. Ontem, 31 de agosto, foi dia de carreata e pit stop. Pela manhã, as equipes realizaram um pit stop na Feira do São Domingos; já à tarde foi o momento da carreata que saiu do Rota do Sol e seguiu até o Parque Ecológico Claudino Francio. Conforme Mara, todas essas são ferramentas orientativas alertando mulheres sobre as variadas formas de violência e salientando canais de apoio. “Durante todo o mês de agosto foram realizadas ações orientativas”, frisa.

