Carreta Cinema Rodoviário da PRF chega pela primeira vez a Barra do Garças-MT para a Semana de Segurança no Trânsito A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desempenha um papel fundamental na Semana Municipal de Segurança no Trânsito, que será realizada...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desempenha um papel fundamental na Semana Municipal de Segurança no Trânsito, que será realizada em Barra do Garças-MT entre os dias 17 e 24 de março. O município sediará a Semana Municipal de Segurança no Trânsito, promovida pela Prefeitura em parceria com as forças de segurança pública e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: