Carreta do MT Ciências abre nesta quinta-feira para visitação das 19h às 21h Até hoje, o acesso estava restrito a visitas agendadas com as escolas do município Nesta quinta-feira, 08 de maio, a carreta do projeto...

Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share