Carta Aberta alerta: produtor e população vão pagar a conta da taxação das LCAs O Congresso Nacional entra, nesta semana, na fase decisiva de tramitação da medida provisória que prevê a taxação de 5% sobre os rendimentos... Momento MT|Do R7 23/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h36 )

O Congresso Nacional entra, nesta semana, na fase decisiva de tramitação da medida provisória que prevê a taxação de 5% sobre os rendimentos das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e das Letras de Crédito Imobiliário (LCI), hoje isentas de imposto de renda. Preocupada com a situação, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) publicou uma “Carta Aberta à sociedade brasileira”, onde alerta para os efeitos da Medida Provisória 1.303/2025 e de recentes decretos do governo federal que aumentam impostos sobre investimentos e atividades produtivas essenciais à economia nacional (leia abaixo). Para entender melhor as implicações dessa medida e como ela pode afetar o agronegócio e a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e PM Ambiental combatem o comércio ilegal de aves silvestres em SC

