Cartilha ‘Torcida, fica esperta’ será lançada nesta quinta-feira (21)

Com o objetivo de promover uma cultura de paz, respeito e cidadania nos ambientes esportivos, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realiza, na quinta-feira (21), às 8h, o evento “Cidadania em Campo: direitos, deveres e convivência no esporte”, na Escola Estadual Militar Dom Pedro II (Presidente Médici), em Cuiabá. A ação marca o lançamento da cartilha “Torcida, fica esperta!”, desenvolvida pelo MPMT em colaboração com Nico & Lau Produções e Ric Milk Estúdio. A iniciativa é da 25ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, com apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT.A programação começa às 8h com um café da manhã especial para os estudantes, seguido da solenidade de abertura. Às 8h45, o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, titular da Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, ministra a palestra “O Esporte e a Educação como instrumento de Inclusão e Cidadania”.Às 9h45, será lançada a cartilha educativa “Torcida, fica esperta!”, desenvolvida pelo MPMT em parceria com Nico & Lau Produções e Ric Milk Estúdio. A apresentação será conduzida pelo promotor de Justiça André Luís de Almeida, da 25ª Promotoria Criminal. Para encerrar, às 11h, os humoristas Nico e Lau fazem uma apresentação artística.Segundo o promotor de Justiça, o evento também busca esclarecer aspectos legais do Estatuto do Torcedor e reforçar o papel do cidadão na construção de um esporte mais justo e democrático. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF, PC e PM recuperam em Foz do Iguaçu veículo furtado

