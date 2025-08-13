Cartilha ‘Torcida, fica esperta’ será lançada no dia 21 pelo MPMT Com o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos e deveres dos torcedores em eventos esportivos, o Ministério Público... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h37 ) twitter

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos e deveres dos torcedores em eventos esportivos, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realiza, no dia 21 de agosto, às 8h, o evento "Cidadania em Campo: direitos, deveres e convivência no esporte", na Escola Estadual Militar Dom Pedro II (Presidente Médici), em Cuiabá.A ação marca o lançamento da cartilha "Torcida, fica esperta!", desenvolvida pelo MPMT em colaboração com Nico & Lau Produções e Ric Milk Estúdio. A iniciativa é da 25ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá com apoio da Procuradoria Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e do Estado Laico.Voltado a estudantes do ensino médio, o evento contará com a apresentação teatral da cartilha pelos humoristas Nico e Lau, além de palestras que buscam fomentar uma cultura de paz, respeito e cidadania no ambiente esportivo. A proposta é contribuir para a segurança, o bem-estar e a convivência harmoniosa entre torcedores.

