Cartões do SER Família começam a ser entregues em Cuiabá e Várzea Grande nesta segunda-feira (1º) A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realiza um mutirão em Cuiabá e Várzea Grande, de segunda-feira (1º...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realiza um mutirão em Cuiabá e Várzea Grande, de segunda-feira (1º.9) a sexta-feira (5.9), para a entrega de cartões do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, para os novos beneficiários cadastrados na remessa de 2025, em todo Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: