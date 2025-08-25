Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cartões do SER Família: moradores de Várzea Grande já podem conferir resultado da inscrição

Para quem já fez a pré-inscrição no programa já pode consultar o cadastro no site. A iniciativa deve beneficiar cerca de 5 mil famílias...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Para quem já fez a pré-inscrição no programa já pode consultar o cadastro no site. A iniciativa deve beneficiar cerca de 5 mil famílias. Os várzea-grandenses que fizeram a pré-inscrição para terem acessos aos benefícios do Programa SER Família, do governo do Estado, já podem consultar seus respectivos cadastros no site da Secretaria Estadual de Assistência Social (Setasc), confira aqui: https://www.setasc.mt.gov.br/consulta-ser-familia?fbclid=PAQ0xDSwMVqL1leHRuA2FlbQIxMQABp0yqOsOFo8f7lCO2pAJx1Nu8KD0TR0gh2ACK2K3yDRf_Tjf3kCvNJrnOdQ-M_aem_2brpkbqMCv_9aewhbXRGOg.

Saiba mais sobre como consultar seu cadastro e os benefícios disponíveis no programa acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.