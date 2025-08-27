Cartões do Ser Família serão entregues no dia 1º de setembro em VG A entrega será realizada das 8h às 16h, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal Maggi, no Centro da... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h57 ) twitter

Momento MT

A entrega será realizada das 8h às 16h, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal Maggi, no Centro da cidade. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio de Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que, entre os dias 1º e 5 de setembro, os novos beneficiários do Programa Ser Família poderão realizar a retirada dos cartões.

