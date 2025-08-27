Logo R7.com
Cartões do Ser Família serão entregues no dia 1º de setembro em VG

A entrega será realizada das 8h às 16h, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal Maggi, no Centro da cidade. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio de Secretaria Municipal de Assistência Social, informa que, entre os dias 1º e 5 de setembro, os novos beneficiários do Programa Ser Família poderão realizar a retirada dos cartões.

