Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cartões Ser Família para novos cadastrados já podem ser retirados em VG

O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta segunda-feira (1º), a entrega dos Cartões Ser Família para os novos beneficiários do programa administrado pelo governo do Estado de Mato Grosso. A retirada deve ser feita até o dia 5 de setembro, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal André Maggi, no Centro da cidade.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.