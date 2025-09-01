Cartões Ser Família para novos cadastrados já podem ser retirados em VG O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h57 ) twitter

O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta segunda-feira (1º), a entrega dos Cartões Ser Família para os novos beneficiários do programa administrado pelo governo do Estado de Mato Grosso. A retirada deve ser feita até o dia 5 de setembro, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal André Maggi, no Centro da cidade.

