CAS analisa inclusão da imunoterapia nos tratamentos contra o câncer A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) reúne-se na quarta-feira (27), às 9h, para votar dez itens, sendo nove projetos de lei e um requerimento...

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) reúne-se na quarta-feira (27), às 9h, para votar dez itens, sendo nove projetos de lei e um requerimento para audiência pública. A pauta reúne propostas sobre prevenção de doenças, regulação de profissões da saúde, políticas de proteção às mulheres e combate à insegurança alimentar, além do requerimento para audiência sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Para mais detalhes sobre a inclusão da imunoterapia nos tratamentos contra o câncer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: