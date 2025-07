CAS debate semana de conscientização sobre os cuidados com grávidas e mães A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) debate nesta terça-feira (8), às 14h, o projeto de lei que institui a Semana Nacional de Conscientização... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h36 ) twitter

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) debate nesta terça-feira (8), às 14h, o projeto de lei que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados com as Gestantes e as Mães, a ser celebrada anualmente em agosto. De acordo com o PL 853/2019, durante a semana nacional serão divulgados os direitos e os cuidados relacionados à saúde das gestantes, das mães de bebês e dos bebês, incluída assistência à mulher durante a preparação da gestação, a gestação, o pré-parto, o parto e o puerpério. Saiba mais sobre este importante debate e como ele pode impactar a vida de muitas mães e gestantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito sanciona leis de vereadores e reforça diálogo com o Legislativo

