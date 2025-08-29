CAS discutirá criação da Semana Nacional da Previdência Social A criação da Semana Nacional da Previdência Social, para conscientizar a população sobre o tema, será debatida pela Comissão de Assuntos...

A criação da Semana Nacional da Previdência Social, para conscientizar a população sobre o tema, será debatida pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) às 9h da segunda-feira (1º). O requerimento é do autor do PL 2.783/2022, que institui a medida — senador Paulo Paim (PT-RS). Pela proposta, a semana dedicada à Previdência Social terá ações de educação e conscientização sobre o sistema previdenciário com vistas, especialmente, à inclusão. As medidas a serem desenvolvidas anualmente na semana que compreender o dia 24 de janeiro deverão incentivar a formalização do trabalho, a filiação junto ao sistema previdenciário, bem como instruir a população sobre o risco de acidentes do trabalho e prejuízos causados pela evasão tributária de contribuições sociais previdenciárias.

