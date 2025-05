CAS vai debater doação de órgãos no Brasil A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (7) um requerimento de audiência pública sobre o panorama da doação... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

taxa_doadores_mundo_2023_2.png Momento MT

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (7) um requerimento de audiência pública sobre o panorama da doação de órgãos no Brasil. O objeto principal do debate será o projeto de lei que amplia a campanha Doar é Legal para o âmbito nacional (PL 3.303/2023). Essa campanha incentiva a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. A data da reunião ainda será agendada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT:

Chico Rodrigues defende participação de pequenas empresas em licitações

PF faz seminário sobre cooperação penal internacional

Comissão debate problemas e soluções do sistema de pedágio sem cancela