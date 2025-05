CAS vota incentivo a empresa que apoiar acompanhante de paciente com câncer de mama Na reunião desta quarta-feira (28), que se inicia às 9h, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deve concluir a apreciação do projeto... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h56 ) twitter

Na reunião desta quarta-feira (28), que se inicia às 9h, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deve concluir a apreciação do projeto de lei que concede benefícios a empresas que concederem abono de falta ou jornada especial para o empregado que acompanhar cônjuge ou companheira durante tratamento de câncer de mama (PL 5.078/2023). Essa proposta, de autoria do senador Jorge Seif (PL-SC), foi aprovada pela comissão na semana passada. Mas como o texto aprovado foi um substitutivo da senadora Jussara Lima (PSD-PI) e essa matéria aguarda decisão terminativa na CAS, a matéria tem de passar por turno suplementar de votação. Para mais detalhes sobre essa importante proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão de Agricultura debate Plano Safra em audiência na quarta

