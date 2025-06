Momento MT |Do R7

CAS vota liberação de pais do trabalho para vacinação de filhos A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião marcada para quarta-feira (11), às 9h, com 13 itens em pauta. Um deles é o projeto...

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião marcada para quarta-feira (11), às 9h, com 13 itens em pauta. Um deles é o projeto que permite que servidores públicos e trabalhadores celetistas se ausentem durante meio período de trabalho para vacinação de filho ou dependente com menos de 18 anos (PL 570/2024). A proposta do senador Weverton (PDT-MA) recebeu parecer favorável da relatora, senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA).

Para saber mais sobre essa importante proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: