Casa Cuiabana já tem 60 mil inscritos e plantão atende quase 200 pessoas de forma presencial

O plantão realizado pela Prefeitura de Cuiabá neste fim de semana (dias 19 e 20 de julho) para as inscrições no programa habitacional Casa Cuiabana atraiu cerca de 200 pessoas para atendimento presencial na sede do Executivo municipal. O sábado contou com a presença de aproximadamente 50 pessoas, enquanto no domingo, até o meio-dia, outras 120 compareceram. O atendimento ocorreu de forma tranquila, sem filas e com total organização.

