Casal apontado como líderes de facção que atuava em Aripuanã é capturado em Cuiabá Um casal de lideranças de facção criminosa, considerado foragido da Justiça, foi capturado pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (...

Um casal de lideranças de facção criminosa, considerado foragido da Justiça, foi capturado pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (4.9), em ação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/Draco) e Delegacia de Polícia de Aripuanã. Contra o faccionado, de 24 anos, havia três ordens de prisão em aberto expedidas pela Vara Única de Aripuanã, sendo dois mandados por tráfico de drogas e um por homicídio. A sua companheira, também faccionada, estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Para mais detalhes sobre essa operação e a captura do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: