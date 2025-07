Casal é preso com 16 kg de Skunk em Alto Garças/MT A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã de ontem (08) uma significativa apreensão de drogas na BR-364, no município de... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h57 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã de ontem (08) uma significativa apreensão de drogas na BR-364, no município de Alto Garças. Durante uma fiscalização, por volta das 8h30, no km 47 da rodovia, a equipe abordou um ônibus que fazia a linha Cuiabá x Brasília. Durante a abordagem, um casal levantou suspeitas ao apresentar versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Diante das inconsistências, os policiais realizaram uma busca nas bagagens dos passageiros. Em uma mala preta, foram encontrados diversos pacotes contendo uma substância análoga a skunk, totalizando aproximadamente 16 kg.

