Casal é preso com entorpecentes e R$ 11,3 mil em dinheiro do tráfico de drogas

Equipes da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 35 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (21.8), em Rondonópolis. Com o casal, foram apreendidas porções de cocaína e pasta base e a quantia de R$ 11,3 mil em dinheiro provenientes do tráfico de entorpecentes.

