Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra...

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um homem, de 25 anos, em Cuiabá. A vítima sofreu nove ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e está internada Hospital Municipal de Cuiabá. Conforme o boletim de ocorrência, as equipes foram informadas sobre uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Industriário. Na ocasião, dois condutores em um veículo modelo Fiat Uno preto e outro Gol branco, faltando retrovisor do lado direito, estariam envolvidos na ação criminosa.

