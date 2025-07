Casal mandante de assassinato de advogado se torna réu em ação penal O juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, Francisco Ney Gaiva, acolheu o pedido feito pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) para... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h37 ) twitter

O juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, Francisco Ney Gaiva, acolheu o pedido feito pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) para que o casal de agricultores Julinere Goulart Bentos e Cesar Jorge Sechi seja incluído como réu na ação penal que tramita na Justiça referente ao assassinato do advogado Renato Gomes Nery. A decisão é da segunda-feira (21), e o magistrado também deferiu o pedido de retificação de trechos da acusação inicial.Com a decisão, tornam-se réus e passam a responder por homicídio qualificado, por motivo torpe, uso de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, com agravante por a vítima ser idosa, além de associação a organização criminosa.

