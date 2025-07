Casal realiza sonho e inaugura box no Mercado do Porto com crédito da Desenvolve MT Unindo força, tradição e espírito empreendedor, Anacil e Raimundo Abreu transformaram anos de trabalho informal em um negócio estruturado...

Unindo força, tradição e espírito empreendedor, Anacil e Raimundo Abreu transformaram anos de trabalho informal em um negócio estruturado no Mercado do Porto, em Cuiabá. Após mais de uma década vendendo queijos, doces e rapaduras de porta em porta, o casal celebrou a conquista de um box próprio com a abertura do “Roça do Potência – Queijos e Doces”, viabilizado por meio da linha Mulher Empreendedora, da Desenvolve MT.

