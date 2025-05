Case de Sorriso é apresentado em evento estadual O trabalho realizado pela unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que funciona no Ganha Tempo Central de Sorriso, foi apresentado... Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 15h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h37 ) twitter

O trabalho realizado pela unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que funciona no Ganha Tempo Central de Sorriso, foi apresentado durante o 1.º Encontro de Gestores da Rede SINE Mato Grosso, realizado no dia 22 de maio, em Cuiabá. Responsável pela unidade, Paula Adriana Costa Souza partilhou o trabalho que vem sendo desenvolvido em Sorriso e, da mesma forma voltou do evento recheada de perspectivas. “É notório o quanto a cidade de Sorriso é reconhecida positivamente pelo seu crescimento e desenvolvimento, e a empregabilidade também é um de seus destaques”, comentou, acrescentando que novos projetos devem ser iniciados. “Vamos entrar em contato com a secretária de Assistência Social para realizar aqui as boas práticas que são implementadas pelos Sines de outros municípios”. No evento, em uma plateia composta por colegas de todo o Estado, Paula detalhou o trabalho realizado em Sorriso, por meio da parceria com a Administração Municipal, outros órgãos e empresas. Para saber mais sobre este importante evento e as iniciativas de Sorriso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura e CMDCA lançam edital de R$ 4,1 milhões para projetos voltados à infância e adolescência

