Cássio brilha, Cruzeiro vence e afunda Vasco no Brasileirão

Em um jogo disputado no Parque do Sabiá, o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio foi o grande nome da partida, com defesas milagrosas que garantiram a vitória celeste. O gol da vitória foi marcado por Christian, em um contra-ataque mortal no segundo tempo.

