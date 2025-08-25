Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreendeu 34,02 metros cúbicos de madeira serrada da espécie Castanheira (Bertholletia...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreendeu 34,02 metros cúbicos de madeira serrada da espécie Castanheira (Bertholletia excelsa) em duas propriedades rurais no município de Nova Bandeirantes. A madeira apreendida lotou dois caminhões e foi doada à Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes.

