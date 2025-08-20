Cata-treco recolhe mais de mil toneladas de materiais inservíveis em sete meses A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), recolheu 1.066 toneladas de materiais...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), recolheu 1.066 toneladas de materiais inservíveis nos primeiros sete meses de operação do programa Cata-treco. Lançada em 6 de janeiro, a iniciativa já percorreu mais de 100 bairros, atendendo as quatro regiões e distritos da capital.

