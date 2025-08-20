Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cata-treco recolhe mais de mil toneladas de materiais inservíveis em sete meses

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), recolheu 1.066 toneladas de materiais...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), recolheu 1.066 toneladas de materiais inservíveis nos primeiros sete meses de operação do programa Cata-treco. Lançada em 6 de janeiro, a iniciativa já percorreu mais de 100 bairros, atendendo as quatro regiões e distritos da capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.