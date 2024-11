Catálogo de empresas de MT será lançado na China

Momento MT |Do R7

O catálogo de empresas exportadoras da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) será lançado na 7ª China Internacional Import Expo (CIIE), no estande do Governo de Mato Grosso, no início de novembro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.