Catorze mandados de prisão são cumpridos em Cuiabá e Feliz Natal

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente composta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, cumpriu, nesta quarta-feira (25), 14 mandados de prisão preventiva e diversos mandados de busca e apreensão durante a Operação “Natal Antecipado”, deflagrada nos municípios de Cuiabá e Feliz Natal. A operação tem como foco o desmantelamento de uma facção criminosa com atuação na cidade do interior. “As investigações tiveram início no ano passado, quando a equipe do Gaeco de Sinop identificou a atuação estruturada de uma organização criminosa no município de Feliz Natal. As informações revelaram que os traficantes operavam de forma organizada, com divisão clara de funções entre os membros. Foi possível constatar a presença de um gerente, um responsável pela disciplina, um contador e também lojistas, que realizavam a venda direta de entorpecentes aos usuários”, explicou a promotora de Justiça Roberta Cheregati Sanches. Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ex-BBB Rodrigo Mussi exibe transformação estética e declara: ‘Melhora excepcional’

