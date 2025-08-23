Cavalaria da PM apreende 14 tabletes de maconha e 112 porções de outras drogas; três pessoas são presas Policiais militares da Cavalaria apreenderam, em duas abordagens distintas, 14 tabletes de maconha e outras 112 porções de entorpecentes...

Policiais militares da Cavalaria apreenderam, em duas abordagens distintas, 14 tabletes de maconha e outras 112 porções de entorpecentes, durante desdobramentos da Operação Tolerância Zero, nos municípios de Sinop e Sorriso. Nas ações, um homem e duas mulheres, integrantes de uma facção criminosa, foram presos em flagrante, suspeitos de tráfico ilícito de drogas.

