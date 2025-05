Cavalaria da PM apreende 71 porções de drogas e prende dois faccionados Policiais militares da Cavalaria prenderam dois homens, de 29 e 32 anos, por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (7.5), em... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares da Cavalaria prenderam dois homens, de 29 e 32 anos, por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (7.5), em Lucas do Rio Verde. Com os suspeitos, foram localizadas 71 porções de cocaína e pasta base. Durante patrulhamento, os policiais flagraram dois homens em atitude suspeita, em frente a uma residência, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Na abordagem, foram encontradas uma substância análoga à cocaína e cinco de pasta base. Em buscas, a equipe policial entrou na casa e localizou mais 65 porções de cocaína armazenadas em uma garrafa. Em relato à PM, um dos suspeitos, de nacionalidade venezuelana, confessou ter posse da droga e que o outro homem faz a comercialização por via aplicativo de mensagem. Os suspeitos pertencem a uma facção criminosa. Diante dos fatos, os homens foram conduzidos para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência! Leia Mais em Momento MT: Força Tática e Raio apreendem 132 porções de drogas e prendem dupla por tráfico em Rondonópolis

Comissão debate mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida

PF prende sete pessoas no Aeroporto de Guarulhos com quase 100 kg de skunk e cocaína em cápsulas